Руи Мота: В "Лудогорец" не се случваха нещата, за които се бяхме договорили

Бившият португалски треньор на "Лудогорец" Руи Мота даде интервю за спортния вестник "А Бола" в родината си, в което говори за престоя в Разград.

Той продължи по-малко от месеца (от началото на юни до началото на ноември миналата година), а при раздялата с него разградчани бяха на 11 точки от лидера "Левски".

"Дори за това кратко време класирахме отбора за груповата фаза на Лига Европа и претърпяхме само една загуба в първенството. Нещата не бяха толкова зле. Можеха да се развият и по-добре, честно казано, ако нещата, които бяха установени в началото, се случиха. Когато има промяна в клуба, има и поредица от ситуации, които се обсъждат, дори за да се види дали има обща основа за придвижване на проекта напред.

И затова в крайна сметка напуснах, защото определени ситуации, за които се бяхме договорили в началото на сезона, до моето напускане не се случиха. И чувствах, че е подходящият момент. Не се идентифицирах с това, което се случва. Аз съм много ориентиран към проекти човек, но когато липсва честност, когато не действаш според това, което си установил, а само по индивидуални причини, ми е много трудно", споделя Мота.