Кризисна среща в "Ливърпул" за бъдещето на Слот след 0:4 от "Сити"

Арне Слот Снимка: Ройтерс

Ръководството на "Ливърпул" е провело кризисна среща след загубата с 0:4 от "Манчестър Сити" на четвъртфиналите за купата на Англия, съобщават на Острова.

На нея е било обсъдено бъдещето на старши треньора Арне Слот. Нидерландецът ще бъде уволнен, ако тимът не успее да се класира за Шампионската лига.

Загубата в събота беше 15-ата за този сезон. Това е най-тежкото поражение за "червените" от 2015-а насам.

Слот пое Ливърпул през 2024-а и го изведе до титлата във Висшата лига миналия сезон.

"Ливърпул" в момента е 5-и в класирането с 49 точки актив и към момента влиза в Шампионската лига, тъй като Англия ще получи допълнителна квота за коефициент. 

