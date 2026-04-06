Трима още съдят БОК, не зависело от тях

Председателят на федерацията по борба Станка Златева, бившият генсек на БОК Белчо Горанов, както и индивидуалния член на БОК Пламен Кръстев продължават да съдят олимпийската централа. Това съобщи Весела Лечева, която на 19 март 2025 година беше избрана за председател на комитета.

„Вярвам, че Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев ще проявят разум и отговорност. Нека вземат поука от всички тези българи, които са участвали в създаването на БОК и в утвърждаването му през годините.

„БОК няма бюджет нито от МОК, нито от Министерството на младежта и спорта. Това ще попречи на организацията на всички важни събития, а през октомври има младежки олимпийски игри в Дакар", обяви Лечева, която беше гост на организираната от Националната спортна академия „Васил Левски" научна конференция „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях".

На въпрос дали Лечева е поискала в колегиален разговор тримата жалбоподатели да го направят, избраната за председател уточни: „Аз на няколко пъти отправях призив и апел за начина, по който може да се реши тази криза. Говорено е и с всеки един поотделно, но аргументът, който изтъкват е, че решението не зависи от тях. Надявам се, че това са пълнолетни хора, които могат да взимат сами и отговорно своите решения. Надявам се, че те ще вземат правилното решение и за БОК".

До момента четири съдебни състава на СГС са потвърдили законността на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г., като бяха оттеглени и част от исковите молби и по-конкретно на легендите ни в леката атлетика Христо Марков и Атанас Търев.