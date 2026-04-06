ЦСКА без проблеми след Стара Загора

Представителният тим на ЦСКА стартира днес подготовка за следващия шампионатен мач след успеха с 3:0 над "Берое" в Стара Загора.

В сряда „армейците" гостуват на последния Монтана в мач от 29-ия кръг на Първа лига, а днес и утре ще проведат по едно занимание на клубната база в "Панчарево".

В състава на Христо Янев няма футболисти с физически оплаквания след гостуването на "Берое" и тимът ни ще се готви в пълен състав за предстоящия двубой.

Мачът срещу Монтана е от 18,00 ч на стадион „Огоста".

На следващия ден (9 април) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка в "Панчарево".