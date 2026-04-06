Денислава Глушкова даде аванс на България срещу Южна Африка на световното

България поведе с 1:0 победи срещу Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Турнирът е в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Денислава Глушкова направи обрат в първата среща на сингъл и се наложи над Изабела Крюгер с 3:6, 6:4, 6:2.

Във втората среща на сингъл Елизара Янева ще играе срещу Яни Ван Зайл.

България е водач в предварителна група B, в която са още Северна Македония, Мароко и Египет. Група А е съставена от Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият тим от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири състава в турнира ще изпаднат в група III.

Първа ракета на отбора е 19-годишната Елизара Янева (номер 236 в световната ранглиста). Останалите три избранички са Денислава Глушкова (384, 22 години), Лидия Енчева (488, 19 години) и Росица Денчева (511, 19 години). Така средната възраст на българския състав е малко над 20 години. Капитан е Магдалена Малеева, а помощник-треньор - Михаил Атанасов.