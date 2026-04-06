България домакин на световното първенство по хокей на лед за мъже - Дивизия II, група B

От 6 до 12 април София отново е домакин на световното първенство по хокей на лед за мъже - IIHF Division II, Group B.

Мъжкият национален отбор на България се изправя срещу отборите на Киргизстан, Израел, Нова Зеландия, Исландия и Тайпе. Мачовете ще се играят в Зимния дворец. Конкретните дни и часове, когато българите ще играят мачовете са следните:

6 април: България срещу Киргизстан от 20:00 ч.

7 април: България срещу Израел от 20:00 ч.

9 април: България срещу Нова Зеландия от 20:00 ч.

11 април: България срещу Исландия от 16:30 ч.

12 април: България срещу Тайпе от 20:00 ч.

Билети за мачовете на България ще се продават на място на цена от 5 евро. Също така може да гледате мачовете онлайн на страницата - IIHFTV.

Българската федерация по хокей на лед уточнява, че входът за зрители ще бъде от страната на фитнеса на улица „Акад. Стефан Младенов", като достъпът до паркинга на залата ще бъде ограничен поради мерки за сигурност. Също да бъде предвидено допълнително време за паркиране и предвижване.