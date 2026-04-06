Дуо на "Арсенал" се завръща за Шампионската лига

СНИМКА: РОЙТЕРС

Водачът в английската Висша лига по футбол "Арсенал" ще бъде подсилен от полузащитника Деклан Райс и нападателя Леандро Тросар за сблъсъка със "Спортинг" (Лисабон) в четвъртфиналите на Шампионскатата лига, но крилото Букайо Сака все още не е подновил тренировки.

Освен дуото, централният защитник Габриел Магаляеш, също участваше в тренировката на „артилеристите" тази сутрин. Двамата получиха травми по време на международната пауза в края на март, докато Габриел се контузи при отпадането от "Саутхемптън" с 1:2 в четвъртфиналната фаза за купата на Футболната асоциация.

Новините за мениджъра Микел Артета обаче не са само добри, защото Букайо Сака не взе участие в днешната тренировка и все още се бори с проблем. Юриен Тимбер, Микел Мерино и Еберечи Езе също не са налице за първия двубой срещу португалския шампион.

Гостуването на "Арсенал" в Лисабон е утре от 22,00 часа българско време, а по-късно днес Артета ще проведе пресконференция.

