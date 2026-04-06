ЦСКА зарадва деца в неравностойно положение в Белоградчик

Събираните продукти от Великденската благотворителна кампания на Фондация ЦСКА достигнаха до децата в Белоградчик, съобщиха „армейците".

„Армейци, с огромна радост споделяме, че събраната от всички нас заедно помощ вече достигна до децата в град Белоградчик.

В навечерието на светлия християнски празник Възкресение Христово, днес хранителните продукти, бяха успешно доставени и разпределени. Защото именно тези важни дни ни напомнят колко е важно да бъдем по-добри, по-съпричастни и да подаваме ръка на хората в нужда.

Благодарение на всички вас, тези деца ще посрещнат Великден с повече топлина, усмивки и усещане, че не са сами.

Още веднъж доказахме, че когато сме обединени, можем да променяме съдби. Това, което направихме, е повече от дарение, това е истинска човечност.

Армейци, силата ни е в единството! Благодарим на всеки един от вас, че беше част от тази кауза по време на Великден - символът на вярата в доброто!", написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.