Капитанът на "Левски": Сгрешихме като отбор, няма да е лесно до финала

Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим.

Това каза капитанът на "Левски" Кристиан Димитров, цитиран от пресслужбата на "сините". Бранителят вкара и два гола за лидера в Първа лига при равенството 2:2 срещу "Добруджа" в неделя.

Веднага след второто си попадение, за 2:1 в продължението на мача, защитникът си изкара жълт картон. И така той ще пропусне следващия двубой - домакинството на "Арда" в четвъртък.

"Левски" има 7 точки аванс пред "Лудогорец", а до края на първенството у нас остават 8 мача.