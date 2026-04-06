Капитанът на "Левски": Сгрешихме като отбор, няма да е лесно до финала

5920
Кристиан Димитров (вдясно) СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим.

Това каза капитанът на "Левски" Кристиан Димитров, цитиран от пресслужбата на "сините". Бранителят вкара и два гола за лидера в Първа лига при равенството 2:2 срещу "Добруджа" в неделя.

Веднага след второто си попадение, за 2:1 в продължението на мача, защитникът си изкара жълт картон. И така той ще пропусне следващия двубой - домакинството на "Арда" в четвъртък.

"Левски" има 7 точки аванс пред "Лудогорец", а до края на първенството у нас остават 8 мача. 

Кристиан Димитров (вдясно) СНИМКА: STARTPHOTO.BG

