България спечели срещу Южна Африка на световното за жени

България поведе с 2:0 победи срещу Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Така нашите момичета си осигуриха крайния успех още преди срещата на двойки. Турнирът започна днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Във втората среща на сингъл Елизара Янева разгроми с 6:0, 6:4 Яни Ван Зайл, която предната седмица стана шампионка на Африка за девойки до 18-годишна възраст.

За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Лидия Енчева. Утре нашите момичета ще играят срещу Мароко.