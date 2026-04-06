"Левски", ЦСКА и "Лудогорец" с интерес към вратаря на "Локо" (Пд)

3600
Боян Милосавлевич СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Българският футболни грандове "Левски", ЦСКА и "Лудогорец" следят стража на "Локомотив" (Пловдив) Боян Милосавлевич, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от "Атортозис" със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в Първа лига, като според изданието е в трансферните списъци на трите водещи клуба за лятната им селекция.

Той вече изигра 42 мача с "черно-белите" екип, в 17 от които не допусна гол.

Meridiansports.com.cy съобщава още, че кипърският "Анортозис" също ще спечели от евентуална продажба на Милосавлевич, тъй като притежава процент от бъдещ трансфер на футболиста от "Локомотив" (Пловдив) в друг клуб.

Интерес към вратаря имат и отбори от Полша, Русия и Унгария.

