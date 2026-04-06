"Левски" - орисан на провали

В сезон, в който мнозина фенове на “Левски” си помислиха, че т.нар. прокоба най-накрая ще падне и любимият им отбор ще спечели титлата, нещата започнаха да изглеждат по типичен левскари начин. Аха това да се случи, и хоп - провал. Последният - равенството с “Добруджа” не е от жизненоважно значение, но в края на сезона, ако “сините” не триумфират, то със сигурност загубата на точки в Добрич ще е една от причините. Факт е, че “Левски” по никакъв начин не заслужаваше успеха в североизтока. И онази висша сила направи така, че закономерността да възтържествува. Защото от 10 000 опита Ивайло Михайлов няма да може да нанесе такъв неспасяем удар във вратата на Вуцов.

Но да се върнем на типично левскарското. При последния реален възможен шанс да се спечели титлата, през 2013 г., “сините” се провалиха чутовна на “Герена” след автогол на Димитър Везалов в последния кръг срещу “Славия” и трофеят отиде в Разград. Дни по-рано столичани бяха сигурен фаворит във финала за купата срещу “Берое”, но... От мечта за дубъл - до калъфка. 2 г. по-късно “сините” отново се сгромолясаха за националното отличие, губейки от “Черно море”. За да се стигне до последния голям провал - през 2018 г., когато последваха нов резил и загуба в битката за купата от “Славия”.

Факт е, че “сините” все пак взеха купа - през 2022 г., но тогава мачът беше с ЦСКА, а както знаем, в този двубой фаворит липсва.

От известно време пък се забелязва криза в лагера на лидера, въпреки че предводителят им Хулио Веласкес отчита само колко важни са поредните спечелени точки. Само че срещу по-силните отбори “сините” буксуват - примерите “Лудогорец”, ЦСКА, че дори и тимовете извън първата четворка, които мъчат здраво “Левски” от началото на 2026 г. А сега предстоят още 3 мача с вечния враг и по 2 с “Лудогорец” и непредвидимия ЦСКА 1948. Ако съдим от резултатите досега в първенството, “Левски” май е орисан на нов провал, освен ако кардинално Хулио Веласкес и играчите му не променят нещо значително.