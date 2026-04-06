“Лудогорец” в познати води, “Левски” – не

В първия си сезон в елита разградчани наваксват 8 точки

Колкото и слаб сезон да изнася “Лудогорец”, историята показва, че разградчани са в добре познати води за разлика от основния си конкурент за титлата - “Левски”. Столичани имат аванс от 7 точки 8 кръга преди края на шампионата, а битката за трофея навлиза в най-важната си фаза. Именно там “Лудогорец” в част от сезоните узаконява титлите си.

Факт е, че 14-кратните първенци на България записаха най-слабото си постижение откъм резултати в края наизминалата календарна година, като бяха чак 3-и в класирането, което никога не се бе случвало, откакто стъпиха на най-голямото футболно стъпало у нас. Разликата дори се увеличи в един момент, после се намали след грешката на “Левски” с “Добруджа” в неделя, за да придобие сегашното си измерение - за повече нищожна.

Неведнъж или два пъти в Разград са изоставащи , дори и преди последния кръг. Но вече са постигали това да наваксват дори и 8 точки, и то не при 8 оставащи мача, а при само 5. Това се случва при първия сезон на “Лудогорец” в елита - 2011/2012. Тогава няма плейофи както сега, а всеки играе срещу всеки 2 пъти. Точно след като разликата вече е набъбнала до 8 точки, “червените” имат вечно дерби с “Левски”, а “армейците” губят, тоест разликата се стопява. “Лудогорец” не бърка до края, докато всички помнят какво се случи с ЦСКА. И титлата остана да се реши в последния кръг, когато разградчани приеха “армейците” и ги победиха 1:0 за исторически първи триумф.

Любопитно е, че 2 кръга в настоящия сезон ще играят “,сини” и “червени”, а сега в позицията на ЦСКА е точно “Левски”.

“Сините” пък никога от подвизаването на “Лудогорец” в елита не са имали толкова голяма преднина пред хегемона. Дори когато аха да станат шампиони, разликата бе едва 2 точки в тяхна полза.