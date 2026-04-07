Пророчество сочи – “Реал” (М) печели Шампионската лига

В Мадрид намериха начин как да изкарат местния “Реал” фаворит номер 1 за спечелването на Шампионската лига. Най-ценният европейски трофей е може би единственият шанс на купа през този сезон за “кралския клуб”, след като отборът изостава на 7 точки от лидера в Испания “Барселона”, а “белият балет” отдавна отпадна и за националното отличие.

Тази вечер пък е първият епизод от мегасблъсъка между “Реал” и “Байерн” (М) от 1/4-финалите на турнира. Дуелът стартира в Мадрид, а реваншът в Германия е седмица по-късно.

В Испания намериха интересно пророчество, според което именно отборът от тяхната страна ще триумфира за рекорден 16-и път в най-престижната европейска надпревара. А пръст в това има, колкото и странно да звучи... Италия.

Винаги когато “адзурите” не се класират за световно първенство, неизменен победител в Шампионската лига е “Реал” (М). Както е известно, Италия ще изпусне 3-ти пореден мондиал и общо 4-и в историята си. Първото световно, на което “скуадрата” не отива, е през 1958 г. в Швеция, а точно преди започването на първенството “Реал” печели 3-та си европейска купа. През 2018 и 2022 г. Италия се проваля в баражите, както направи и през тази, а във въпросните издания именно мадридчани вдигнаха Ушатата. Иначе за срещата с “Реал” за “Байерн” ще се завърне лидерът и голмайстор на германците Хари Кейн.

