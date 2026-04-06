Мръсен номер срещу “Лийдс” в Лондон

Мениджърът Фарке: Това е краят на спортсменството за купата

Мениджърът на “Лийдс” Даниел Фарке се оплака от мръсния номер, спретнат от “Уест Хем” преди 1/4-финала за купата. Оказа се, че преди мача отговорникът по сигурността на олимпийския стадион в Лондон подписал, че ако се стигне до дузпи, те ще се изпълняват пред агитката на домакините.

“Това е край на спортсменството. Разстоянието е най-далечното от всички стадиони във Висшата лига. Не знам как може да се подпише подобно нещо. Със сигурност това няма как да се получи на “Еланд Роуд”, категоричен бе Фарке.

В крайна сметка точно това се получи. Двубоят стигна до дузпи, след като лондончани вкараха два гола в добавеното време, бяха ударени три греди и 4 попадения бяха отменени от ВАР. Но след това вратарят на “Лийдс” Лукас Пери спаси две дузпи, докато колегата му Фин Херик - само една. 20-годишният Херик бе принуден да дебютира, след като в последната минута на продълженията Алфонс Ареола се контузи, а той бе вписан като резерва заради отсъствието на Матс Хермансен и Лукаш Фабиански.

Илия Груев се появи на терена в 69-ата минута на мястото на Ао Танака, който откри резултата на олимпийския стадион.

Така “Лийдс” се класира в четворката на най-стария турнир в света за първи път от 39 години насам. Тогава тимът загуби драматично с 2:3 от “Ковънтри Сити” на трагично известния “Хилзбъроу”.

В 1/2-финалите на “Уембли” “Лийдс” ще се изправи срещу “Челси”. “Разбира се, че не сме фаворити в този мач. Те в момента показват подем”, категоричен е Фарке. Този сезон отборът му победи с 3:1 лондончани у дома, след което през февруари направи 2:2 като гост. “Челси” обаче има категорично предимство за купата, като е записал 8 победи в турнира срещу само една за “Лийдс”. В другия 1/2-финал са “Манчестър Сити” и “Саутхемптън”.

