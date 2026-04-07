ЦСКА с врати като на “Олд Трафорд”

Голяма вероятност да има две поредни вечни дербита

Вратите на стадион “Българска армия” пристигнаха в София. Те са на световния лидер New World Sports. Уелската компания, която е създадена през 2009 г. и работи с повечето отбори от Висшата лига на Англия, като такива има инсталирани на “Олд Трафорд” в Манчестър и на “Сейнт Джеймсис Парк” в Нюкасъл.

Футболните врати ще бъдат инсталирани преди засяването на тревата на стадиона, което трябва да стане в близките дни.

В момента върви и вертикалната планировка пред реконструирания стадион. Както е известно, парцелът пред него ще бъде включен към парковата среда на Борисовата градина. В момента се оформят и алеите, както се правят и тротоарите пред старата ограда.

ЦСКА планира официално откриване на стадиона през септември, като най-вероятен съперник ще е италианският “Милан”. Преговорите все още продължават, но вече има запазени стаи в столичен хотел.

Фондацията на ЦСКА пък откара помощи за деца в неравностойно положение от Белоградчик. Акцията се проведе в неделя на базата на ЦСКА в Панчарево, като в нея по традиция се включиха и доста фенове на “червените”.

Контузени в състава на Христо Янев няма и отборът се готви на пълни обороти за гостуването на “Монтана” в сряда. Единствено ще отсъства наказаният Мохамед Брахими, който си изкара жълт картон, след като отбеляза страхотен гол при победата с 3:0 над “Берое”.

Христо Янев може да остави на пейката Бруно Жордао и Леандро Годой, които висят с картони. Жордао дори е заплашен от 2 мача наказание, защото следващото му предупреждение ще е девето. Годой има четири жълти картона и при следващия ще почива един мач.

След “Монтана” идва вечното дерби с “Левски” и една санкция ще донесе проблеми на наставника на ЦСКА, въпреки че Жордао в последните мачове не е в топформа, а Годой е главно резерва, но е единствената алтернатива на Йоанис Питас.

Трябва да се внимава, защото след края на редовния сезон ще има отново компютърен жребий за плейофите и при поставените ограничения може да се окаже, че още в първия кръг ще е вечното дерби.

Стадион “Васил Левски”, който се използва за мачовете на ЦСКА с “Левски”, трябва да бъде освободен на 20 май след финала за купата заради концерта на “Джудас Прийст”.

Това означава, че преди тази дата трябва да се изиграят четири двубоя на този терен - трите домакинства на ЦСКА в четворката плюс това на “Левски” във вечното дерби. И не е изключено софтуерът да подреди плътно двубоите един след друг заради малкото свободни дати.

Жребият ще бъде теглен от БФС след последния редовен кръг, който стартира веднага след великденските празници, като още в понеделник е първият от оставащите три сблъсъка ЦСКА - “Левски” до края на първенството.

