Националите до 16 г. победиха Грузия след дузпи на турнир на УЕФА

След успеха над Косово с 1:0 в първия си двубой, националният тим на България до 16 години постигна и крайна победа срещу Грузия в Турнира за развитие на УЕФА, провеждащ се в София.

Воденият от Светослав Петров тим навакса изоставане от 0:2 срещу Грузия, за да стигне до равенство 2:2 с гол дълбоко в добавеното време. При изпълнението на дузпи българският състав се наложи с 5:3 и заслужено записа нов успех в надпреварата.

Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата в десетата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка. В 43-ата минута грузинците удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 2:0.

В 47-ата минута Александър Сираков намали резултата, а до края на срещата „лъвчетата" наложиха сериозен натиск и в дълбокото добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки мача към изпълнение на дузпи.

При наказателните удари българските футболисти показаха железни нерви и реализираха всичките си пет изпълнения. Грешка на грузинския състав при четвъртата дузпа се оказа решаваща и донесе победата на България.

Следващото предизвикателство пред националите е двубой срещу Южна Африка U16. Срещата ще се проведе на 8 април (сряда) от 15:00 ч. на терените на Национална футболна база.