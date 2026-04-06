България с четири бронзови медала от международния турнир на ITTF World Para в Ялова

Българските състезатели се представиха достойно на силния международен турнир от веригата на ITTF World Para, който се проведе в Ялова, Турция в периода 2-5 април, съобщиха от Българската Параолимпийска федерация.

Страната ни беше представена от Йордан Митев (клас 8, СКХУ Алфа) и Валентина Марчева (клас 7, СК Джавелин), които записаха силно участие и спечелиха общо четири бронзови отличия. Национален треньор на Валя и Данчо е Денислав Коджабашев, най-успешният български състезател по пара тенис на маса!

В индивидуалната надпревара при мъжете Йордан Митев премина успешно груповата фаза, но на четвъртфиналите отстъпи пред силния представител на САЩ Томас Роденбергер.

При жените Валентина Марчева завоюва бронзов медал, след като излезе от групите с две победи и една загуба. В полуфиналите тя изигра оспорван двубой, но отстъпи на туркинята Кубра Коркут – сребърна медалистка от Паралимпийските игри в Париж.

Успехите за българския отбор продължиха и в надпреварите по двойки. В смесените двойки Марчева и Митев достигнаха до бронзовите отличия, след като записаха две победи в груповата фаза, включително престижен успех над представителите на Китай.

В мъжките двойки Йордан Митев спечели още един бронзов медал в тандем с шампиона в клас 9 Такуми Цуимура от Япония.

С тези резултати българските състезатели се завръщат от турнира в Ялова с общо четири бронзови медала и затвърждават доброто си представяне на международната сцена.