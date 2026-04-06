ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Испанец спря световния ни шампион Иван Иванов на старта в Мадрид

1744
Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Световният ни шампион за юноши в тениса за 2025-а Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният българин отстъпи с 5:7, 2:6 от представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, който има 11 спечелени титли на клей от турнири на ITF. Срещата продължи 84 минути.

Иванов започна много силно и поведе с 5:2 в първия сет, но загуби следващите пет гейма за 5:7. Във втората част Иванов поведе с 2:1, но отново загуби пет поредни гейма и отпадна от надпреварата.

Друг наш национал, Александър Донски, ще участва в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес.

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Тенис

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)