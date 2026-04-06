България организира успешно и лагер на ФИС по алпийски сноуборд

Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд. След успешното провеждане на първия през 2024 г Международната федерация по ски ни гласува доверие да реализираме и втори, и то пак на Банско, съобщиха от федерацията.

Водещите треньори бяха Георги Атанасов, Юре Хафнер, който е треньор на австрийския национален отбор и Паскал Дичев, който беше отговорен за физическата подготовка на атлетите. Лагерът се проведе в Банско по специално изготвена програма от треньорите. Участие в него взеха отборите на Гърция, Сърбия, Кралство Саудитска Арабия, Унгария, Украйна, Израел и България.