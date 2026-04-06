Агентът на Везенков: В НБА не успя, защото нямаше никаква подкрепа от треньора

Нещата за Александър Везенков не са се получили в "Сакраменто Кингс", защото той не е имал никаква подкрепа от старши треньора Майк Браун. Това е и било причината българинът да реши да напусне Националната баскетболна асоциация и да се завърне в Евролигата. Това каза неговият агент Никос Лоцос в интервю за Юрохупс, цитирано от БТА.

"Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук, в "Олимпиакос"", заяви Лоцос.

"Всички в Сакраменто го искаха, те изпращаха множество пъти скаути, които да го гледат, но не и старши треньорът Майк Браун. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун", добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от "Денвър Нъгетс", че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 година, но това така и не е станало. Вметсто това "златните буци" се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.

Друга любопитна подробност, която Лоцос разкри за 30-годишния български баскетболист, е била предложението на "Панатинайкос" да стане част от тима след завръщането си от НБА през лятото на 2024 година.

"Има един играч, който искам от теб и това е Везенков". Този есемес е получил Лоцос от собственика на "Панатинайкос" Димитрис Янакопулос.

Желанието на Везенков обаче да остане верен на "Олимпиакос" - отбора, с който през 2023 година стана MVP на Евролигата, се е оказало решаващо за това да откаже офертата на вечния съперник в Гърция.