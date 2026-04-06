"Нефтохимик" изравни полуфиналната серия срещу "Локомотив Авиа"

Носителят на купата "Нефтохимик" се наложи над пловдивския "Локомотив Авиа" с 3:1 (19:25, 25:22, 25:19, 25:22) след обрат като домакин в зала "Младост" в Бургас във втората среща между двата тима от полуфиналите в първенството на България по волейбол за мъже.

Така резултатът в в серията бе изравнен 1:1 победи. Третата среща предстои в Пловдив на 9 април. Играе се до три успеха от пет възможни мача.

В другата полуфинална серия резултатът също е равен - 1:1, между съставите на шампиона "Левски" и ЦСКА.

Ади Османович завърши със 17 точки за успеха на тима от Бургас.

За гостите Жулиен Георгиев се отчете с 20 точки.