Григор и Ейса се събраха в Монако

Григор Димитров и приятелката му отново са заедно.

Ейса Гонсалес бе до най-добрия български тенисист в Индиън Уелс, но после остана в Калифорния. Мексиканската актриса и фотомодел имаше ангажименти покрай филмовата си кариера и присъства на премиерата на последния си филм.

От няколко дни обаче Ейса е в Европа, където започна сезонът в тениса на червени кортове. На Григор му предстои участие на домашния “Мастърс 1000” в Монте Карло и гаджето му е при него. Двамата бяха снимани при посещението си в ресторанта на луксозната италианска верига Cipriani. Когато си е у дома, Григор се придвижва със спортния си автомобил Lamborghini и сега не прави изключение.

В първия кръг бившшият №3 в света трябва да играе днес от 12 часа с Томас Мартин Ечевери (Арж). Изчисленията показват, че на Димитров му трябват три победи, за да остане в топ 100. Миналата година в Монте Карло той стигна четвъртфинал (200 точки).

В новата класация на АТП Григор остана 93-и.