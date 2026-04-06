ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК назначи съставите на комисиите за секциите в ч...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22617821 www.24chasa.bg

Божинов ще играе в мач със звезди от най-едър калибър

1844
Валери Божинов

Футболната ни звезда Валери Божинов получи поредно признание в международен план. Българинът ще бъде част от грандиозното шоу „Галактикос" на 25 април.

Тогава на стадион "Шльонски" в полския град Хожув един срещу друг ще излязат отборите на емблемата на Италия и "Рома" Франческо Тоти и един от неподражамеите бразилски виртуози Роналдиньо.

Божинов е включен в състава на първия заедно с Джибрил Сисе, Марко Матераци, Едгар Давидс, Клод Макелеле, Робер Пирес, Мичел Салгадо и други.

За тима на Роналдиньо ще играят Алдаир, Дида, Едмилсон, Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Савиола, Майкон и др.

Последвайте ни в Google News Showcase

