Божинов ще играе в мач със звезди от най-едър калибър

Футболната ни звезда Валери Божинов получи поредно признание в международен план. Българинът ще бъде част от грандиозното шоу „Галактикос" на 25 април.

Тогава на стадион "Шльонски" в полския град Хожув един срещу друг ще излязат отборите на емблемата на Италия и "Рома" Франческо Тоти и един от неподражамеите бразилски виртуози Роналдиньо.

Божинов е включен в състава на първия заедно с Джибрил Сисе, Марко Матераци, Едгар Давидс, Клод Макелеле, Робер Пирес, Мичел Салгадо и други.

За тима на Роналдиньо ще играят Алдаир, Дида, Едмилсон, Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Савиола, Майкон и др.