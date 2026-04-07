Синер: Липсват ми мачовете с Алкарас

Световният номер 2 в тениса Яник Синер коментира, че не е играл нито веднъж срещу №1 Карлос Алкарас през тази година.

"Разбира се, липсват ми тези мачове. Той ме тласка да дам най-доброто от себе си. Но всички разбираме, че за да се срещнем с него, трябва да стигнем до финала. Пътят до там е много труден. В Монте Карло всеки един съперник е труден за побеждаване. Ще видим как ще се развият нещата", заяви Синер.

Италианецът игра шест финала срещу испанеца през 2025 г. Резултатът от тези двубои беше 4:2 в полза на Алкарас.

Турнирът "Мастърс 1000" в Монте Карло е до и 12 април. През миналия сезон титлата беше спечелена от Алкарас.

В предишните 2 турнира от този ранг за годината - в Индиън Уелс и Маями, триумфира Синер.