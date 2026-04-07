Класация най-добрите футболисти в историята, играли за един клуб

Младият през 2001 г. Франческо Тоти се радва на шампионската титла на Рома.

Топ 10 на най-добрите футболисти в историята, прекарали цялата си кариера в един единствен отбор, състави Би Би Си.

Легендарният нападател на "Рома" Франческо Тоти заема първото място, Паоло Малдини ("Милан") е класиран втори, а Райън Гигс ("Манчестър Юнайтед") допълва челната тройка.

В списъка са още Тони Адамс ("Арсенал"), Карлес Пуйол ("Барселона"), Джейми Карагър ("Ливърпул+), Мат льо Тисие ("Саутхемптън"), Джузепе Бергоми ("Интер"), Лев Яшин ("Динамо", Москва)  и Иняки Уилямс ("Атлетик", Билбао).

