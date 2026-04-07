БАБХ иззе половин тон млечни продукти от незаконен...

Кабаков и Гидженов ще свирят мачовете за титлата в Първа лига

Георги Кабаков Снимка: Startphoto.bg

Георги Кабаков бе определен за главен съдия на мача "Лудогорец" - "Черно море" от 29-ия кръг в Първа лига, който е в четвъртък в Разград от 18 часа. Радослав Гидженов пък ще надува свирката в другия напечен мач, който има отношение към борбата за шампионската титла, от междиния кръг между "Левски" и "Арда" на "Герена" е с начален час 20,30 часа в същия ден.

Останалите назначения: 

8 април, сряда, 18 часа:

"Монтана" - ЦСКА

Венцислав Митрев

8 април, сряда, 20,30 часа:

"Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

Любослав Любомиров

9 април , четвъртък, 15,30 часа:

"Локомотив" (София) - "Берое"

Волен Чинков

10 април, петък, 13 часа:

"Спартак" (Варна) - "Добруджа" 

Георги Давидов

10 април, петък, 15,30 часа:

ЦСКА 1948 - "Ботев" (Враца)

Геро Писков

10 април, петък, 18 часа:

"Славия" - "Септември"

Драгомир Драганов

Георги Кабаков
