Кабаков и Гидженов ще свирят мачовете за титлата в Първа лига

Георги Кабаков бе определен за главен съдия на мача "Лудогорец" - "Черно море" от 29-ия кръг в Първа лига, който е в четвъртък в Разград от 18 часа. Радослав Гидженов пък ще надува свирката в другия напечен мач, който има отношение към борбата за шампионската титла, от междиния кръг между "Левски" и "Арда" на "Герена" е с начален час 20,30 часа в същия ден.
Останалите назначения:
8 април, сряда, 18 часа:
"Монтана" - ЦСКА
Венцислав Митрев
8 април, сряда, 20,30 часа:
"Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
Любослав Любомиров
9 април , четвъртък, 15,30 часа:
"Локомотив" (София) - "Берое"
Волен Чинков
10 април, петък, 13 часа:
"Спартак" (Варна) - "Добруджа"
Георги Давидов
10 април, петък, 15,30 часа:
ЦСКА 1948 - "Ботев" (Враца)
Геро Писков
10 април, петък, 18 часа:
"Славия" - "Септември"
Драгомир Драганов