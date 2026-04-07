"Манчестър Сити" си хареса специалист по мятане на тъчове

"Манчестър Сити" е засилил интереса си към защитника на "Брентфорд" Микаел Кайоде преди летния трансферен прозорец, твърди испанското издание Sport.
От "Сити" са впечатлени от напредъка на 21-годишния Кайоде, който си е спечелил репутацията на най-добрия специалист по мятане на тъчове във Висшата лига този сезон.
Подписването на договор с Кайоде е приоритет за клуба от Манчестър, дори ако Пеп Гуардиола напусне. Ако обаче той остане, шансовете на "Сити" да го привлече ще бъдат по-високи.
"Манчестър Юнайтед" и "Нюкасъл" също имат интерес към Кайоде. "Брентфорд" оценява играча на 50 милиона паунда (57,5 милиона евро).