"Манчестър Сити" си хареса специалист по мятане на тъчове

Пеп Гуардиола

"Манчестър Сити" е засилил интереса си към защитника на "Брентфорд" Микаел Кайоде преди летния трансферен прозорец, твърди испанското издание Sport.

От "Сити" са впечатлени от напредъка на 21-годишния Кайоде, който си е спечелил репутацията на най-добрия специалист по мятане на тъчове във Висшата лига този сезон.

Подписването на договор с Кайоде е приоритет за клуба от Манчестър, дори ако Пеп Гуардиола напусне. Ако обаче той остане, шансовете на "Сити" да го привлече ще бъдат по-високи.

"Манчестър Юнайтед" и "Нюкасъл" също имат интерес към Кайоде. "Брентфорд" оценява играча на 50 милиона паунда (57,5 милиона евро).

