ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БАБХ иззе половин тон млечни продукти от незаконен...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22618704 www.24chasa.bg

"Челси" е готов да продаде Гарначо

Алехандро Гарначо . Снимка: instagram.com/garnacho7/

"Челси" ще бъде отворен за оферти за крилото Алехандро Гарначо това лято, според журналиста Саймън Филипс.

Гарначо се присъедини към лондонския отбор миналото лято от "Манчестър Юнайтед" за 40 милиона паунда. 21-годишният аржентинец не успя да се утвърди като титуляр и е отбелязал само един гол в английската Висша лига.

От "Челси" са готови да пуснат Гарначо на същата цена, която са платили за него. Филипс твърди, че клубът дори леко съжалява за покупката на Гарначо - трансферът на Алехандро бе завършен в края на август, когато "Челси" вече нямаше много опции на трансферния пазар.

Гарначо е изиграл 31 мача за клуба във всички състезания този сезон.

Алехандро Гарначо . Снимка: instagram.com/garnacho7/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

