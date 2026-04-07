"Челси" е готов да продаде Гарначо

"Челси" ще бъде отворен за оферти за крилото Алехандро Гарначо това лято, според журналиста Саймън Филипс.
Гарначо се присъедини към лондонския отбор миналото лято от "Манчестър Юнайтед" за 40 милиона паунда. 21-годишният аржентинец не успя да се утвърди като титуляр и е отбелязал само един гол в английската Висша лига.
От "Челси" са готови да пуснат Гарначо на същата цена, която са платили за него. Филипс твърди, че клубът дори леко съжалява за покупката на Гарначо - трансферът на Алехандро бе завършен в края на август, когато "Челси" вече нямаше много опции на трансферния пазар.
Гарначо е изиграл 31 мача за клуба във всички състезания този сезон.