Бивш младежки национал е играч на кръга в Сърбия

Бившият младежки национал Силвестър Джаспър бе избран за най-добър футболист на 29-ия кръг от сръбското първенство. Нападателят вкара един гол и подаде за втори про домакинската победа на "Железничар" (Панчево) с 2:0 над "Нови Пазар" в събота. С успеха тимът от Панчево измести гостите от 4-ото място в класирането на сръбската Суперлига. Отборът е събрал 48 точки след изиграването на 29 кръга, като се намира в отлична позиция за участие в евротурнирите следващия сезон преди решителната фаза на сезона.

За съботния мач домакините от града, намиращ се на 20 км от Белград, пуснаха свободен вход, но въпреки това стадиончето не успя да се напълни.

Силвестър Джаспър има общо 6 гола за "Железничар" през настоящия сезон, като най-важния досега е този през ноември при победата с 3:1 над "Партизан" в Белград.

Силвестър Джаспър е роден в Лондон и е юноша на "Фулъм". Той има мачове единствено за младежкия национален отбор на България (U21), като все още не е дебютирал за мъжки тим.

Баща му е нигериец, а майка му е българка от Дупница. Благодарение на своя произход, той има право да представлява националните отбори на Англия, България и Нигерия.