Хвича поздрави брат си за гол в София, но герой бе синът на Захари Сираков - Александър

Георги Луканов

[email protected]

Юношеският национал на България (16) Александър Сираков ликува след изравнителния гол във вратата на Грузия в последната минута. Снимка: фейсбук/Захари Сираков

Капитанът на Грузия и звезда на "Пари Сен Жермен" Хвича Кварацхелия сподели емоционално стори в своя Инстаграм профил, което бързо стана вайръл сред феновете. То бе посветено на по-малкия му брат Торнике, който вкара гол и подаде за втория при равенството 2:2 на Грузия при 16-годишните с България, игран на националата база в Бояна в сряда. Мачът бе спечелен от нашите момчета след дузпи с 5:3.

"Goltazo! Гордея се с теб, малък брат! Продължавай в същия дух!", написа Хвича. Торнике Кварацхелия, който е част от юношите на ПСЖ, също играе с номер 7 на гърба и със смъкнати чорапи. Торнике откри за грузинците като навърза двама български защитници в 10-ата мин, а в края на първото полувреме се възползва от груба грешка на вратаря ни и подаде за второто попадение на Ника Силакдзе.

Малкият Хвича обаче бе засенчен на терена от Александър Сираков. Синът на легендата на руския "Амкар" и бивш треньор в "Лудогорец" - Захари Сираков, влезе на почивката и с първата атака върна един гол със страховит шут по диагонала. В последните секунди нападателят на "Септември" изравни с глава и така се стигна до дузпите, като успя да отбележи и първата за българския национален отбор. 

