Спортният министър: Надявам се разходите за обиколката на Италия да са по-ниски от предвидените

Надявам се реалните разходи за организацията на етапите от колоездачната обиколка на Италия тук да бъдат по-ниски от предвидените.

Това заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев. Той участва в представянето на новата рубрика на БТА "С колело в България", представена от генералния директор Кирил Вълчев.

"Разходите не са 15 милиона, а са доста повече. 15 са само за организатора от италианска страна, така че не мога да кажа за другите отрасли, но в Министерството на спорта не са, т. е. бюджетът, който е отреден ще стигне, даже и ще остане голяма част. Не мога да кажа сега - като свърши състезанието ще дадем пълен отчет. Надявам се, че ще успеем да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените. Не мога да коментирам информациите за разходите за корекция на пътищата", коментира Илиев.

България ще бъе домакин на старта на "Джиро д'Италия" (La Grande Partenza), а етапите от 8 до 10 май са Несебър - Бургас, Бургас - Велико Търново и Пловдив - София.

"Аз съм много благодарен на общините. Те свършиха наистина страхотна работа. Ние сме буквално в ежеседмична комуникация с тях, държим връзка непрекъснато, всеки ден решаваме някакви пролеми, но тези хора свършиха огромна работа и ще свършат страхотни неща докато мине състезанието, така че аз съм много благодарен. Благодарен съм и на другите министерства, на Агенция "Пътна инфраструктура" - наистина правят невъзможни неща, за да се случи състезанието по най-добрия начин. Така че оказва се държавата е доста добре организирана да свърши положителна работа по провеждането на това голямо събитие", добави Димитър Илиев.

Домакинството на страната ни на това събитие е шанс, който ние ще използваме стратегически за това България да бъде видяна, да бъде изживяна, да бъде запомнена. Искаме да започнем нов разказ за страната ни, за това къде се намираме и кои сме. Домакинство като това на обиколката на Италия прави България още по-разпознаваема като дестинация", сподели Ирена Георгиева, министър на туризма.