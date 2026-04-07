ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
"Локо" с призив към феновете си преди битката за Пловдив

Снимка: "Локо" (Пд)

От "Локо" (Пд) отправиха призив към феновете си преди градското дерби с "Ботев" утре от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

"Скъпи локомотивци,

Наближава отново този момент, който цял град очаква с трепет - дербито на Пловдив! Двубой, който не може да се опише - той се усеща. Мач за чест, за име и за слава.

Това е сблъсък, в който се влиза със сърце и душа. Нашите футболисти и треньори демонстрират борбен дух и отдаденост към "черно-бялата" идея и са сигурни, че ще получат мощната подкрепа, от която се нуждаят!

"Локомотив" не е просто клуб. "Локомотив" е идентичност!

Бъди на стадиона и подкрепи "черно-белите"! Битката и себераздаването за емблемата на "Локомотив" са гарантирани!

Последните билети за сектора за гости се продават във фен магазина на "Лаута" от 11,30 часа до 18,00 часа.

Само "Локо", написаха от клуба.

Преди битката за Пловдив "железничарите" заема петата позиция в класирането на Първа лига с 44 точки, докато "канарчетата" са девети с 36 точки.

Снимка: "Локо" (Пд)

