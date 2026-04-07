ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчита динамичен ръст на потреблението по вр...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22620531 www.24chasa.bg

По 4-ма от ЦСКА и "Лудогорец" в националния до 15 г. за контролите в Малта

2716
Снимка: БФС

Селекционерът на юношеският футболен отбор на България до 15 г. Петър Карачоров обяви разширения състав за предстоящите контролни срещи с Малта.

Селекцията гостува в двата двубоя, като те ще се изиграят съответно на 8 и 10 април. И двете срещи са с начален час 17.00 българско време.

Мачовете ще се играят на базата на Малтийската футболна асоциация, а българската група е от 20 футболисти. По четирима представители имат школите на ЦСКА (София) и Лудогорец (Разград), а трима са от Ботев (Пловдив). Един от играчите се състезава пък за клуб от Хърватия.

Състав на България:

Вратари: Вилислав Цонев (Ботев Пловдив), Александър Иванов (ЦСКА София)

Полузащитници: Ник Георгиев и Даниел Рангелов (двамата от Лудогорец), Антонио Великов (НК Горица, Хърватия), Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив), Никола Радев (Септември Сф), Иван Дедев (Национал Сф)

Защитници: Димитър Цуков и Румен Даскалов (двамата от ЦСКА Сф), Мартин Станкев и Галин Димитров (Славия), Борис Стефанов (Национал Сф), Денис Райчев (Септември Сф)

Нападатели: Иван Бичовски и Теодор Матев (двамата от Ботев Пловдив), Петър Цуков (ЦСКА Сф), Йоан Йорданов и Георги Славчов (двамата от Лудогорец), Георги Тодоров (Левски Сф)

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

