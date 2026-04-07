Иран: Към момента е много малко вероятно да играем в САЩ мачовете от световното

Правителството на Иран ще реши дали националният отбор на страната по футбол ще играе на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято, чак след като получи отговор от ФИФА относно преместването на мачовете.

Иранците са в група "G" заедно с тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия и по програма трябва да играят всичките си срещи в САЩ. Персийската страна обаче в момента е във военен конфликт със САЩ и Израел, заради което държавното ръководство няма никакво желание да праща тима на американска територия. От иранска страна вече обявиха, че не бойкотират Мондиала, но искат да играя мачовете си в Мексико, предава БТА.

"Нашата молба към ФИФА да премести мачовете ни от САЩ в Мексико е все още валидна. Но няма никакъв отговор", каза спортният министър на Иран Ахмад Донямали.

"Ако от ФИФА отговорят положително, ние със сигурност ще участваме", посочи още той.

"Много малко вероятно е Иран да играе мачове в САЩ. За момента нямаме нужните гаранции за сигурност на нашата делегация. Когато имаме такива, нашето правителство ще реши какво да прави", добави Донямали.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико се открива на 11 юни и ще продължи до 19 юли.