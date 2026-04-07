Григор Димитров отпадна в Монте Карло, аут от топ 100 за първи път от 14 години

16816
Григор Димитров отпадна още на старта в Монте Карло и в момента е 135-и в света. Снимка: Ройтерс

За първи път от 14 години Григор Димитров ще бъде извън топ 100 на световната ранглиста. 

Най-добрият български тенисист отпадна още на старта на турнира "Мастърс 1000" в Монте Карло след загуба 4:6, 6:2, 3:6 от Томас Мартин Ечевери (Арж). 4 необясними грешки в шестия гейм на третия сет решиха нещата в полза на южноамериканеца.

Така Димитров не защити 200 точки от миналата година, когато стигна четвъртфинал в "домашния" си турнир. Така за момента той отстъпва с 42 места и е 135-и в ранглистата. 

За последен път Григор бе извън топ 100 на 19 март 2012 г. (101-и), но още на 2 април се върна като №86.

В турнирите на червени кортове до "Уимбълдън" бившият №3 в света има да защитава 120 точки - 100 от Мадрид и по 10 от Рим и "Ролан Гарос". 

