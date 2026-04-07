"Манчестър Юнайтед" преподписа с Магуайър

"Манчестър Юнайтед" преподписа със защитника Хари Магуайър за още един сезон, съобщиха от английския клуб.

Предишният контракт на 33-годишния централен бранител трябваше да изтече в края на настоящата кампания.

Според новото споразумение той ще остане на „Олд Трафорд" поне до следващото лято, с опция престоят му да бъде удължен с още една година.

Магуайър има 266 мача за "Манчестър Юнайтед" след трансфера си от "Лестър", а в седемте си сезона до момента помогна за спечелването на два трофея - купата на лигата през сезон 2023-а и купата на Англия година по-късно.