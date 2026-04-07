Мини световно първенство за ученици ще се проведе на базата в "Бояна"

Сградата на БФС в "Бояна" Снимка: БФС

По повод предстоящото световно първенство по футбол за мъже това лято Българският футболен съюз съвместно със Столичната община организира Училищен футболен мондиал за смесени ученически отбори, 2. – 4. клас.

Инициативата ще се проведе на 11 – 13 май, на откритите футболни терени на Национална футболна база „Бояна".

Участието в състезанието е изцяло със свободен достъп, като в него могат да се включат момичета и момчета II – IV клас от общински, частни и държавни училища на територията на Столичната община.

Предвидени са награди и медали за всички участници, както и много съпътстващи активности и забавления.

Форматът на провеждане и програмата на детския турнир зависи от броя на подадените заявки.

