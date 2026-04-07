Борис Бекер може да се върне към треньорството

Германската тенис легенда Борис Бекер изключи възможността за завръщане към треньорската работа, въпреки че разкри, че е получил оферти от играчи.

Бекер коментира на събитие преди спортните награди Laureus, насрочени за 20 април, че е имал чудесни моменти, но времето му като треньор е приключило.

„Имам ново попълнение в семейството - всичко това отнема много време и просто имам други планове за кариерата си", заяви Борис Бекер, който е член на Академията Laureus.

58-годишният германец тренира носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия) и датчанина Холгер Руне в миналото. Той беше и ръководител на мъжкия тенис в германската федерация.

„Не искам да казвам имена, но често са ме питали дали искам да се върна в тенис бизнеса, а аз отказах", каза Бекер и добави:

„Имам различни цели за кариерата си - много повече съм ангажиран в медийния сектор. Нямаше да мога да правя това, ако се върна към работа на пълен работен ден като треньор."

Но трикратният шампион от „Уимбълдън" и бивш водач в световната ранглиста допълни, че все още е готов да дава съвети, ако е необходимо.

„Винаги съм казвал, че съм отворен за телефонни обаждания, ако някое от момчетата иска да се свърже с мен - и може би са го правили. Винаги изразявам мнението си през тях. Но първо, без никой да знае за това и второ, без аз да се връщам на тренировъчната площадка", обясни Борис Бекер.