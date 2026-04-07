Стоичков: Преговаряме с "Барселона" за мач на "Армията"

Ще се опитаме да направим голям празник за официалното откриване на "Българска армия". Щом са избрали "Милан", значи сме по правилния път. Ще се опитам също да направим и за ветераните - те също го заслужават. Ще разговарям с "Барселона", с други отбори, да направим един голям празник. Това съоръжение ще бъде най-доброто, най-уникалното в нашия район".

Това каза легендата на българския футбол Христо Стоичков. Преди няколко дни Камата разкри, че лично той води преговори с големи отбори за официалното откриване на новия стадион на ЦСКА. По думи на легендата това трябва да се случи през септември.

"Новата база на ЦСКА, която предстои да се започна. Къщата е весела, когато има живот, когато има веселба, когато има настроение. В момента ми е тежко, защото едни деца тренират в една академия, други места, не сме тази фамилия, която аз обичам да имаме", добави Камата.