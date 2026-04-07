БФС оправда слабите рефери, даже ги награди

Вместо в БФС да изпълняват заканите на президента на футболния ни съюз Георги Иванов-Гонзо относно съдийството, в реферската комисия взеха да се хвалят колко са ни безгрешни арбитрите. И то при все че това очевидно не е така. И доводите за това са налице.

В дежурния си анализ от реферската комисия спасиха и защитиха колегите си от най-дискутираното решение в последните месеци, а именно играта с ръка на Андриан Лапеня от ЦСКА в срещата с “Берое”. Въпреки че и слепец би видял нарушението на бранителя на “червените”, следователно дузпа, нито главният съдия Тодор Киров, нито на хартия най-добрият ни рефер Георги Кабаков, който бе на ВАР, не посмяха да отсъдят очевиден фаул. А обяснението защо ситуацията дори не е прегледана на видеоповторение от изпратените от БФС в Стара Загора изуми всички. Защото според хората от съдийската комисия ВАР може да се намесва само при очевидна грешка, а играта с ръка на Лапеня била дискусионна. И решението трябвало да бъде взето от главния съдия, а не да чака ВАР да му помогне.

“В ситуацията ръката на защитника прави движение надолу по посока на топката, като първоначално тя е на гърдите му, където е в абсолютно естествена позиция. Тук не можем да кажем, че ръката явно увеличава обема на тялото, но от друга страна, променя траекторията на топката вследствие на контакта с нея. Топката идва от дистанция и въпреки че пред защитника с номер 4 има нападател в зелено, който закрива посоката и на движение, той може да реагира и да се предпази от контакта. Важно е да отбележим обаче, че ръката в нито един момент не е стегната, което е доказателство за липсата на какъвто и да е умисъл за игра с топката по непозволен начин. Това е абсолютно дискусионна ситуация, защитима и при двете решения на терена, но по-приемливото в случая би било това да бъде отсъден наказателен удар в полза на зеления тим. При дискусионни ситуации от този тип, които по инструкции трябва да се решават на терен и не са черно-бели, ВАР няма право на какъвто и да е вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящи едното или другото решение. ВАР трябва да се намесва само при очевидна грешка на терен и когато разполага с факти за нея”, се казва в становището на реферската комисия.

Вместо поне да покрият Кабаков за няколко кръга след поредната му грешка през този сезон, БФС го възнагради с нов хубав наряд. Пловдивчанинът е пратен в Разград на “Лудогорец” - “Черно море”. Радослав Гидженов пък ще надува свирката в другия напечен мач, който има отношение към борбата за шампионската титла - между “Левски” и “Арда”.

