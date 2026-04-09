Златните Деа, Сияна и Александра. Бъдещето на гимнастиката

Шампионките Емилова, Алекова и Петрова с 5 от 5 титли. Не оставиха шанс на конкуренцията при девойките в София

Деа е много артистична, Сияна - закърмена със спорта, а Александра - постоянна и упорита

Пет дисциплини, пет златни медала. Три шампионки, които не оставиха шанс на конкуренцията. Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова доминираха изцяло при девойките на международния турнир по художествена гимнастика Sofia Cup 2026. Златната серия започна с отборната титла, Алекова беше перфектна във финала на обръч, Петрова - на топка, а Емилова нямаше равна на бухалки и лента. Тепърва момичетата ще се доказват в големия спорт, но заявката им, че те са бъдещето на художествената гимнастика, е повече от категорична.

“Надявам се, че те ще бъдат себе си и ще постигнат техните си успехи. Ние имаме олимпийски шампионки, имаме световни шампионки. По-нагоре няма накъде. Те трябва достойно да продължат това наследство по своя начин - каза пред “24 часа - 168 истории” старши треньорът на националния отбор по художествена гимнастика за девойки (индивидуално) Кристина Илиева. - Всяка гимнастичка от дете мечтае да бъде олимпийска шампионка. До това има много път. Нашата олимпиада за тази година е европейското първенство. В момента тече подготовка и сме фокусирани изцяло върху това състезание. Те имат големи шансове за златни медали на всеки един уред. Така стъпка по стъпка минаваме през важните цели една по една. След европейското следва почивка, а после Деа и Сияна евентуално трябва да преминат при жените и старши треньор Бранимира Маркова.”

Кристина Илиева - старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика за девойки (индивидуално)

Илиева е категорична, че и трите грации са много отдадени на гимнастиката. Тя е и личен треньор на Деа и Александра, а Сияна работи с Божидара Рачева.

“Те подхождат с много любов към спорта и всичко, което правят, е с желание. Сами искат да си изиграят съчетанието отново и отново - колкото пъти се налага. При тях няма проблем, няма да се разстроят, ако трябва още и още. Не се конкурират помежду си, а са доста добри приятелки. Успяха да се сплотят и да си направят възможно най-лека средата за работа”, коментира старши треньорът.

Сияна Алекова беше недостижима на обръч с резултат от 27.000 (11.500 трудност; 7.550 артистичност; 7.950 изпълнение).

“Сиси има майка, която се е занимавала с гимнастика, така че тя продължава традицията. Закърмена е с този спорт. Още от бебе е в залата и буквално е отгледана в нея - обяснява Илиева. - Вижда се, че има желание, много харесва този спорт и полага много труд, а резултатите са налице. Трябва да работи още върху артистичността. Защото тя много стриктно си изпълнява всеки елемент и понякога забравя, че не трябва само да е прецизна, а трябва и от себе си да покаже нещо индивидуално. Но е напреднала много и надградила в тази посока.”

Сияна Алекова

Александра Петрова демонстрира класа и увереност с топката и бе оценена с 26.200 (10.700 трудност; 7.800 артистичност; 7.700 изпълнение).

“Александра е много постоянна. Обича всичко да ѝ е точно и ясно. Трябва да съм ѝ поставила плана за деня, за да може да няма проблеми в изпълнението - предварително да съм ѝ подготвила задачите. Тя не обича изненади - разяснява старши треньорът. - Понякога, когато не ѝ се получават нещата, се ядосва, а когато се ядоса, става още по-зле. Тя е зодия Телец и е по-упорита във всичко.”

Александра Петрова

Деа Емилова сякаш се надпреварваше сама със себе си, като стана шампион на бухалки с 26.450 (10.600 трудност; 7.800 артистичност; 8.050 изпълнение) и на лента с 26.500 (10.800; 7.750; 7.950).

Деа Емилова

“Най-силното качество на Деа е, че е много артистична. Тя пресъздава съчетанията естествено. На нея не е нужно да ѝ казваш как точно да изрази емоция с лицето например, просто ѝ идва отвътре. Именно това може да се изтъкне и като слабост при нея, защото, когато се увлече в артистичността, забравя техническата част и че правилникът изисква точни и ясни изпълнения на елементите.”

В работата си с девойките Илиева държи на дисциплината и на това те да имат желание да тренират.

“Естествено, винаги има трудни дни, но като цяло те са доста мотивирани, защото, както виждате, когато отидат на състезание, са от най-добрите. По-добра мотивация от това за децата не мисля, че има. Действам по усет, когато трябва да ги преведа през по-трудни моменти - зависи от ситуацията и от детето. Понякога имат нужда да говоря с тях, да ги успокоя, понякога трябва да съм по-строга”.

За старши треньорката точно с тези три състезателки е по-трудно по отношение на физическата подготовка, отколкото на тяхната перфектна психическа и емоционална форма: “Понякога повече им натежават тренировките чисто физически, а емоционално имаме повече работа единствено покрай състезания. И аз самата се вълнувам в такива моменти дали децата ще успеят да покажат колко много могат. Слава на Бога, те винаги се справят супер. И да не се справят, не могат да ме разочароват”.

Илиева също така се старае да има ясни граници в отношенията ѝ с момичетата.

“В залата със сигурност не съм им приятел. Ние сме треньор - състезател. Извън залата вече е различно. Иска ми се и се надявам, че ми се получава да могат да ми споделят всичко. Все пак ние сме по цял ден заедно и ги чувствам като мое второ семейство. Много често и мислите са ми свързани с тях, и тревогите, и радостите. Аз смятам, че успехите на треньорите зависят от децата, на които попаднат. И обратното.”

Балетният педагог Георги Аспарухов, Кристина Илиева, Деа Емилова, председателката на федерацията Илиана Раева, треньорката Божидара Рачева, Сияна Алекова и Александра Петрова (от ляво на дясно)

Големите изпитания за състезателките на Кристина Илиева предстоят, а битките им със сигурност ще са зрелищни. Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова - запомнете тези имена...