Кметът поиска нова концепция за “Берое”

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се обяви за смяна на концепцията в “Берое” и да се спре с чужденците в емоционално изявление.

Той бе категоричен, че общината винаги ще бъде до клуба и ще му помага, но вече е крайно време да се променят нещата с изцяло тим от чужденци, както действат собствениците на марката.

“Берое” вече официално е застрашен и от изпадане след загубата от ЦСКА с 0:3 в Стара Загора и серия от мачове без победа.

Изненадващо за първи път този сезон “червените” останаха без наказание от БФС заради феновете си, което си е направо чудо. Явно и картоните на Мохамед Брахими не са правилно преброени, защото и той не е санкциониран.

За сметка на това “Берое” олекна с 664,68 евро заради димки и скандирания.

