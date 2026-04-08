Ичко Лозев с наряд в Европа

Търновецът Ичко Лозев получи пореден престижен наряд от УЕФА.

Българинът е изпратен за съдийски наблюдател на най-интересния 1/4-финал от Лигата на конференциите между “Кръстъл Палас” и “Фиорентина”.

Това е поредно признание за Лозев, който редовно получава наряди от европейската футболна централа за куп важни мачове. Само преди няколко седмици той бе пратен и на плейофа в Шампионската лига между “Байер” (Леверкузен) и “Олимпиакос”, като това бе негов 150-и мач в Европа в качеството му на лице на европейската футболна централа.

Първият двубой от сблъсъка, на който българинът ще е наблюдател на съдиите, е тази вечер в Англия. Лозев ще следи внимателно изявите на главния рефер от Литва Донатас Румшас и неговите колеги. А след това ще даде своето становище дали са допуснали грешки, като съответно постави оценка на цялата бригада.

Иначе нито един друг нашенец не получава наряд за мачовете от европейските турнири през тази седмица.

Най-завързаният двубой от Лига Европа между “Болоня” и “Астън Вила” ще бъде ръководен от Сандро Шерер (Швейцария). През миналото лято той свири финала за Лигата на нациите между Испания и Португалия.

