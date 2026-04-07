Ханзи Флик: Не забравяйте, че Ламин е само на 18 години

СНИМКА: РОЙТЕРС

“Не трябва да забравяме, че Ламин е само на 18 години. Той е невероятен играч. Понякога виждате какви неща прави, особено един на един”, заяви наставника на “Барселона” Ханзи Флик преди мача с “Атлетико” в Шампионската лига. “И всички забравят, че е само на 18. Понякога се ядосва, когато го сменям. Защото се опитва да измеша четири-пет човека и да стреля. Да, почувствал се е отчаян. Емоционален е, но за мен това е хубаво. Ние го подкрепяме, но трябва да го пазим. Знам че всички са се вторачили в него, защото е невероятен”, допълни той.

Ямал се ядоса при смяната му само преди няколко дни срещу “Атлетико”, когато “Барселона” победи в Мадрид с 2:1 след гол на Роберт Левандовски с рамо. Така полякът измести Стоичков в голмайсторската ранглиста на клуба.

Този сезон “Барселона” има две победи за първенството над този съперник, като у дома го надви с 3:1. За купата обаче “Атлетико” направо помете каталунците в Мадрид с 4:0 и след това успехът на “Барса” у дома с 3:0 не стигна.

Мачът бе поверен на познатия у нас Ищван Ковач (Румъния), който свири позорната загуба на “Левски” от малтийския “Хамрун”.

