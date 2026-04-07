Рекордният трансфер на "Ливърпул" готов за игра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Исак взе участие в тренировката на "Ливърпул" преди утрешния сблъсък с "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига по футбол, съобщава „Скай Спортс".

26-годишният швед за пръв път поднови тренировки с мърсисайдци през миналата седмица, след като получи фрактура на крака през декември. Той обаче не се появи на терена в четвъртфиналния мач за купата на Футболната асоциация, загубен с 0:4 от "Манчестър Сити".

Исак отново участва в груповите занимания днес и е възможно да бъде част от групата на "Ливърпул" за мача срещу френския шампион утре.

Шведският национал пристигна на „Анфийлд" от "Нюкасъл" през септември за 125 милиона паунда, което го превърна в най-скъпия трансфер за английски отбор и третия най-скъп в цялата история на футбола.

Той обаче претърпя трудно начало на кариерата си в "Ливърпул", като за първите си 16 мача с червената фланелка успя да отбележи само три попадения.