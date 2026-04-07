Работници плашат с протест на световното

В Лос Анджелис поискаха от ФИФА да няма хора от ICЕ покрай персонала на стадиона

Работници плашат с протест на историческото световно първенство.

Синдикат, представляващ около 2000 души в сферата на общественото хранене на стадиона в Лос Анджелис, където ще се играят мачове от световното, поиска от ФИФА да държи ICE (Имиграционната и митническа охрана на САЩ) далеч от персонала по време на срещите от мондиала в града. И предупреди, че работниците могат да предприемат стачни действия, ако опасенията им не бъдат взети предвид.

Преди дни и.д. директор на ICE Тод Лайънс заяви, че службата ще играе ключова роля по време на световното първенство – перспектива, която според синдиката застрашава безопасността на работниците и гостите в Лос Анджелис. В Канада пък същата служба заяви, че техните хора няма да носят оръжия на стадионите за мондиала, който започва през лятото.

Профсъюзът постави три основни искания към ФИФА и собственика на стадиона - публичен ангажимент, че ICE и Граничната патрулна служба няма да играят никаква роля в турнира, защита за синдикалните работни места и условията на труд и подкрепа за достъпни жилища за работниците в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

“ФИФА и нейните корпоративни спонсори ще приберат милиарди от Лос Анджелис, докато отказват дори да признаят готвачите, сервитьорите и служителите по обектите, които правят това събитие възможно”, заяви в изявление Кърт Питърсен, член на профсъюза.

В същото време Иран още очаква отговор от ФИФА дали има вариант да играе срещите си извън територията на Америка. Причината за това, разбира се, е военният конфликт. От азиатската страна обаче още не са получили отговор дали тяхното желание мачовете им да бъдат в Мексико ще бъде удовлетворено.

“Към момента е много малко вероятно да играем в САЩ мачовете от световното”, каза спортният министър на Иран Ахмад Донямали.

