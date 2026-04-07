Въпреки че едва не загуби крака си, Линдзи Вон се завръща в ските

Въпреки че е на 41 години и едва не загуби крака си при тежък инцидент в спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина, емблемата на ските Линдзи Вон обмисля сензационно завръщане на пистата.

В предаването Today по NBC американката разкри, че това е провокирано от нейния баща. Веднага след ужасяващото падане на игрите той отсече: „Кариерата ти приключи веднъж завинаги."

„Има един сигурен начин да ме накарате да направя нещо - да ми кажете, че не мога", сподели Вон с усмивка. „За голямо съжаление на семейството ми - да, обмислям го. Баща ми може да се окаже основната причина да се върна за последен път."

След първото си оттегляне през 2019 г., американката доказа, че може да бъде успешна и извън спорта. Но страстта към скоростта остана по-силна. През изминалия сезон тя се чувстваше отлично на ските, докато инцидентът в Кортина д'Ампецо не превърна мечтата в кошмар.

Вон претърпя серия от тежки операции и в момента преминава през мъчителна рехабилитация.

Линдзи обаче е категорична - тези 13 секунди до падането не трябва и няма да дефинират цялата ѝ легендарна кариера. Тя не иска съчувствие, а достоен финал . своето последно истинско спускане.

В момента ежедневието на скиорката е разчетено до минута и изисква желязна дисциплина - 2 часа специализирана физиотерапия, 2 часа в хипербарна камера (за ускоряване на възстановяването на тъканите.

„На следващия ден всичко започва отначало", казва тя.