Бразилия преподписа с Анчелоти, ще взема по 10 млн. евро на година

1988
Карло Анчелоти Снимка: Ройтерс

Бразилската футболна конфедерация продължи договора на селекционера на националния отбор Карло Анчелоти, твърди ESPN Brazil.

Споразумението на 66-годишния италианец е до 2030 г.

Заплатата на Анчелоти ще бъде 10 милиона евро годишно, което го прави най-високоплатеният треньор на национален отбор. Предишният му договор изтичаше след световното първенство това лято.

Анчелоти пое бразилския национален отбор на 26 май 2025 г. Под негово ръководство състава е изиграл 10 мача - 5 победи, 2 равенства и 3 загуби.

