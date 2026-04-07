Румънската футболна легенда Мирча Луческу загуби битката за живота си

Легендарният треньор Мирча Луческу загуби битката за живота си, съобщи румънският вестник GSP.

80-годишният специалист претърпя инфаркт миналата седмица, след което бе прехвърлен в интензивното отделение, където бе поставен в медикаментозна кома.

В неделя от болницата в Букурещ, където се лекуваше специалистът, съобщиха, че състоянието на Луческу се е влошило предната нощ и е на животоподдържащи апарати и лекарства.

Луческу, който бе старши треньор на румънския национален отбор, беше спешно хоспитализиран, след като загуби съзнание по време на тренировка. Вестник "Проспорт" написа, че цялостното му състояние се е влошило в края на 2025 година, тъй като настинка е довела до задълбочаване на сърдечно заболяване.

По-късно румънската футболна федерация обяви оставката на Луческу като селекеционер на националния отбор.